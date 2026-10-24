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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأحد.. انطلاق حملة تحصين الأبقار والأغنام ضد الأمراض الوبائية في القليوبية

حملة تحصين
حملة تحصين
إبراهيم الهواري

أعلنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل الوزارة، بدء حملة التحصين ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وطاعون المجترات الصغيرة، اعتبارًا من الأحد 25 أكتوبر 2026، بجميع أنحاء المحافظة.
وتأتي الحملة تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وتستهدف الحملة تعزيز الإجراءات الوقائية لمواجهة الأمراض الوبائية، والحفاظ على الثروة الحيوانية، والحد من انتشار العدوى، بما يسهم في حماية الماشية ودعم الثروة الحيوانية بالمحافظة.


وناشدت مديرية الطب البيطري المربين التعاون مع اللجان البيطرية المختصة، وتقديم الحيوانات للتحصين وفقًا للبرنامج المحدد، حفاظًا على سلامة الحيوانات والوقاية من الأمراض.

القليوبية الطب البيطري حملة تحصين محافظة القليوبية الجدرى العقدى

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