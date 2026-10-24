لايفات التسول.. القبض على فتاة بالقليوبية تبث فيديوهات مبتذلة على وسائل التواصل

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى السيدات بـ«أعمال التسول الإلكتروني بصورة مبتذلة» عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتحقيق نسب مشاهدات عالية، وحث المتابعين على إرسال الهدايا الرقمية لها بقصد تحقيق أرباح مادية.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط المذكورة، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، وضُبط بحوزتها هاتف محمول، وبفحصه؛ تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها؛ اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامها باستغلال البث المباشر عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي في استجداء متابعيها لتحقيق أرباح مالية، فاتخذت الإجراءات القانونية.