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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة 8 متهمين بخلية المعصرة لسماع الشهود

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 6811 لسنة 2025 حصر أمن دولة المقيدة برقم 5640 لسنة 2026 المعصرة ، و885 لسنة 2026 كلي حلوان المعروفة بـ خلية المعصرة لجلسة 12 ديسمبر لسماع الشهود.

تفاصيل قضية خلية المعصرة

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون عام 2023، وحتى 14 أكتوبر 2025، المتهم الأول تولى قيادة جماعة تعتنق أفكار تكفيرية، أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاخلال بالنظام العام، وتعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهم من الثاني وحتى السادس، الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب، واستخدام مواقع التواصل بغرض تبادل الرسائل والتكليفات.

ووجه للمتهم الرابع تهم حيازة أسلحة نارية، بان أحرز سلاحا ناريا مششخنا "بندقية آلية"، وحيازة 21 طلقة نارية، ووجه للمتهم الخامس حيازة سلاحا ناريا، ووجه للمتهمين جميعا القيام بالتحضير لارتكاب جريمة إرهابية بمحافظتي المنيا وأسيوط.

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