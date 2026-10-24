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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة 54 متهما في قضية الهيكل الإداري للإخوان لجلسة 30 ديسمبر

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي

أرجأت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 54 متهمًا في القضية 630 لسنة 2017 حصر أمن دولة المقيدة برقم 14255 لسنة 2024 مدينة نصر أول، و1709 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية الهيكل الإداري لجماعة الإخوان بمدينة نصر"، لجلسة 30 ديسمبر 2026؛ لسماع الشهود.

قضية الهيكل الإداري للجماعة

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين من الأول وحتى السابع تولوا، خلال الفترة من عام 2013 وحتى 14 نوفمبر 2023، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومحافظات أخرى، قيادة جماعة إرهابية، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، من خلال توليهم الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين من الثاني وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها والوسائل التي تستخدمها لتحقيق تلك الأغراض.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين الخامس والسادس، والمتهمين من الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين، تهمة تمويل الإرهاب، من خلال إمداد الجماعة محل الاتهام بالأموال، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

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