تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية القاهرة الجديدة لمرافعة النيابة

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 10 متهمين، في القضية 628 لسنة 2021 حصر امن دولة المقيدة برقم 22768 لسنة 2024 التجمع الأول، 3407 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، المعروفة بخلية القاهرة الجديدة لجلسة 12 ديسمبر لمرافعة النيابة.

أمر إحالة المتهمين بخلية التجمع

وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتى 8 مارس 2022، المتهمون من الأول وحتى الرابع تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من الخامس وحتى الأخير تهم الانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.