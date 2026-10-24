مصرع سيدة إثر سقوطها من علو بإحدى المناطق بالدقهلية

لقيت سيدة مصرعها إثر سقوطها من علو بعزبة حمادة بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة، بمصرع سيدة إثر سقوطها من علو داخل منزلها، في قرية المحمودية مركز دكرنس.

انتقل ضباط المباحث، وبالفحص تبين مصرع سناء توفيق حسن، 63 عاما، مقيمة بعزبة حمادة التابعة لقرية المحمودية مركز دكرنس، حيث سقطت من الطابق الثالث في منزلها، أثناء تواجدها رفقة الطيور، حيث لقيت مصرعها متأثرة بإصاباتها بكسور في الضلوع ونزيف بالمخ والصدر، وكسور بالكاحل.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.