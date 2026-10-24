الدقهلية: تحرير 31 محضرا في حملة تموينية على 13 مخبزًا بمركزي بلقاس وشربين

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الحملة التفتيشية المشتركة بالتنسيق بين إدارة المتابعة بالمحافظة، ومديرية التموين، للمرور والتفتيش على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها.

وأكد المحافظ أن هذه الحملات تأتي استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعى.

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قامت لجنة تفتيشية بإشراف علي حسن وكيل وزارة التموين، وتضم ياسر السعودي وكيل مديرية التموين، محمد صلاح مدير المتابعة بالمحافظة، مصطفى عوض مفتش بالرقابة التموينية بمديرية التموين.

وخلال الحملة، تم المرور على مركزي، بلقاس وشربين وتم تحرير 31 مخالفة تموينية متنوعة، شملت نقص في الأوزان وصل إلى 25 جرام، وتصرف في كميات للدقيق المدعم، وعدم مطابقة المواصفات، وغلق بدون إذن، وعدم اعطاء بون صرف، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود قائمة إعلان، وذلك بقرى منشأة شومان والستاموني والإصلاح والسعدية البحرية والقبلية وأبو دشيشة والخلالة ودميانة والبدوھا والجزاير ببلقاس، وقرى كفر الوكالة وكفر التبن وكفر الأطرش بشربين.

كما قامت اللجنة بالتفتيش على إجراءات الحماية المدنية، للتأكد من مراعاة أصحاب المخابز لأقصى درجات السلامة، ووجود طفايات الحريق الصالحة للاستخدام بشكل دائم حفاظا على سلامة المواطنين والمترددين والعاملين بالمخابز.

وأكد محافظ الدقهلية أن رغيف الخبز خط أحمر، ولن يُسمح بأي تلاعب يمس قوت المواطن اليومي، مشددًا على استمرار هذه الحملات الرقابية بشكل مفاجئ لضمان التزام الجميع بتقديم خبز مدعم تتوافر فيه كافة الاشتراطات.