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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الدقهلية: ضبط 4أطنان من الأغذية منتهية الصلاحية والمشتبه في عدم صلاحيتها

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
همت الحسينى

أعلن  الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من سلامة الأغذية المتداولة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتصدي للممارسات المخالفة التي تهدد صحة المواطنين.

وأكد وكيل الوزارة أن الحملات تستهدف إحكام الرقابة على تداول الأغذية، وضبط المنتجات منتهية الصلاحية أو المشتبه في عدم صلاحيتها، والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية داخل أماكن التصنيع والتخزين والتداول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على عدم التهاون في كل ما يمس صحة المواطنين وسلامتهم.

وأوضحت الدكتورة لبنى عابد، مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الأغذية المخالفة بعدد من مراكز المحافظة.

ولفتت إلى أنه في مركز طلخا ضبط 120 كرتونة بسكويت منتهية الصلاحية بإجمالي وزن 600 كجم، و1340 كيسًا من حلوى الجيلي بوزن إجمالي 1340 كجم، بالإضافة إلى 23 برطمان علكة بوزن إجمالي 29 كجم، وجميعها منتهية الصلاحية، ليصل إجمالي المضبوطات بطلخا إلى طن و969 كجم. وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير محضرين لعرض أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومحضر لمخالفة القرار رقم 97 لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر لمخالفة القرار رقم 96 لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.

وأضافت أنه في مركز دكرنس تم ضبط 30 ألف قطعة بسكويت آيس كريم بوزن إجمالي 305 كجم، إلى جانب 15 كيس آيس كريم بوزن إجمالي 75 كجم، للاشتباه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي نتيجة تغير الخواص الطبيعية، مع وجود نقص في الاشتراطات الصحية بمكان التخزين. وتم سحب عينات من الأصناف وإرسالها إلى المعامل المختصة، والتحفظ على الكميات لحين صدور قرار النيابة العامة.

كما تم ضبط 5 كراتين من سمك الرنجة المدخنة بوزن إجمالي 40 كجم، للاشتباه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع ملاحظة وجود يرقات داخل بطن السمك وتغير خواصه الطبيعية، وتم سحب عينات للتحليل وانتظار قرار النيابة العامة.

وفي واقعة أخرى، تم ضبط 50 كرتونة لانشون بالفلفل الأسود بوزن إجمالي 900 كجم داخل مخزن مواد غذائية غير مرخص، للاشتباه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم سحب عينة للتحليل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي محلة دمنة، تم ضبط 30 كجم من عسل النحل مجهول المصدر، دون بيانات، داخل محل غير مرخص وغير مستوفٍ للاشتراطات الصحية، مع الاشتباه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي. وتم التحفظ على الكمية وسحب عينة وإرسالها إلى المعمل المشترك بالمنصورة، وتحرير محضر لعدم حمل وإبراز شهادة صحية للمدير المسؤول، ومحضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، مع استكمال الإجراءات القانونية.

وفي منية النصر، أسفرت أعمال المرور على 6 منشآت غذائية عن ضبط 12 كيسًا من الفراخ المتبلة، بوزن 16 كجم للكيس، بإجمالي 192 كجم، لعدم تدوين البيانات عليها وعدم احتفاظها بخواصها الطبيعية.

كما تم تحرير 6 محاضر لنقص اشتراطات النظافة، و6 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، وإعدام 10 كجم من مصنعات اللحوم غير المحتفظة بخواصها الطبيعية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى إعدام 12 كجم من أغذية متنوعة.

كما أسفرت الحملة بمركز ميت غمر عن ضبط طن من السردين المملح، لوجود حشرات على المادة الغذائية، من بينها الذباب، مع تغير في الخواص الطبيعية والاشتباه في فسادها، وذلك في إطار جهود الحملات للتصدي لتداول الأغذية التي قد تشكل خطرًا على صحة المواطنين.

الدقهليه حملات صحة محلة دمنة

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