الدقهلية.. حملة ليلية للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بمدينة تمي الأمديد

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة ليلية للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بمدينة تمي الامديد، وأكد ضرورة استمرار الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

كان محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا، كلف فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة الأجهزة والأدوات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أولا بأول.

وقام الدكتور إبراهيم شبكة رئيس مركز ومدينة تمي الامديد، بمتابعة والإشراف على أعمال حملة ليلية لضبط الدراجات البخارية والمركبات المخالفة، وأجهزة الصوت والتلوث السمعي ومكبرات الصوت، تحت إشراف فاطمة فرحات نائب رئيس المدينة والفريق المعاون، وأسفرت الحملة عن ضبط تروسيكل، 4 أطقم صوت متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.