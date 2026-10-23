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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع سير العمل بمنافذ بيع الخبز المدعم

منافذ خبز
منافذ خبز
همت الحسينى

اكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على ضرورة استمرار المتابعة اليومية لانتظام سير العمل بمخبز المحافظة الكبير للخبز المدعم بجوار سوق الجملة بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة، والمتابعة المستمرة لانتظام بيع الخبز المدعم بمنافذ البيع في مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتوفير الخبز المدعم للمواطنين على مدار اليوم منذ الصباح وحتى انتهاء الحصة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز منظومة الخبز المدعم وتوفير احتياجات المواطنين بصورة منتظمة وعادلة.

وأوضح المحافظ الدقهلية أن مخبز المحافظة الكبير للخبز المدعم ومنافذ بيع الخبز بالمراكز والمدن والأحياء تسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باستمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم خدمة تليق بأبناء الدقهلية.

وشدد المحافظ على اللواء عمرو عبد الرحمن المشرف على المخابز، للتنسيق مع  علي حسن وكيل وزارة التموين،  محمد أمين رئيس حي غرب، لمنع صرف حصة الخبز لأكثر من بطاقة تموينية واحدة للمواطن الواحد في مخبز المحافظة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية في توزيع الحصص المقررة لكل مواطن.

الدقهليه محافظة منافذ خبز

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