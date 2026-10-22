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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يقعد اجتماعا مع مديرى المستشفيات لمناقشة ميكنة الخدمات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
همت الحسينى

عقد الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعًا لمناقشة مقترحات تطوير وميكنة عدد من الخدمات المقدمة بالمستشفيات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتحسين كفاءة الأداء، والتحقيق المرضى المترددين على المستشفيات.

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة لميس حمدي، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة رباب الدمناوي، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور جابر ممدوح، مدير إدارة المستشفيات، وعدد من مديري المستشفيات، حيث استمع وكيل الوزارة إلى أفكارهم ومقترحاتهم العملية لتطوير الخدمات، والاستفادة من الحلول الرقمية في معالجة التحديات اليومية التي تواجه المرضى أثناء تلقي الخدمة.

وشهد الاجتماع طرح عدد من الأفكار والمقترحات التي تستهدف إحداث نقلة ملموسة في تجربة المريض داخل المستشفيات، من أبرزها ميكنة قياس ومتابعة أوقات انتظار المرضى بأقسام الاستقبال والطوارئ، وميكنة إجراءات حجز الكشف بالعيادات الخارجية، وتطوير منظومة صرف الأدوية للمرضى، إلى جانب تطبيق استبيانات لقياس مدى رضا المترددين عن الخدمات المقدمة، بما يتيح الوقوف على احتياجات المواطنين ورصد فرص التحسين بصورة أكثر دقة.

وأكد  الدكتور حمودة عيد الجزار أن تطوير الخدمات الصحية يجب أن ينطلق من احتياجات المواطن الفعلية، وأن تكون نتائج التطوير قابلة للقياس والظهور في رحلة المريض داخل المستشفى، بدايةً من حصوله على الخدمة وحتى استكمال الإجراءات اللازمة، مشددًا على أهمية الاستماع إلى مقترحات مديري المستشفيات والاستفادة من خبراتهم الميدانية في تحديد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق وتحقيقًا للفائدة.

حيث  تم الاتفاق على عقد اجتماع متابعة بعد أسبوعين، لاستعراض ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن المقترحات المطروحة، ومتابعة الاستعدادات اللازمة لبدء التشغيل التجريبي للأفكار التي يتم الاتفاق على تنفيذها، تمهيدًا لتقييم نتائجها ومدى انعكاسها على سرعة تقديم الخدمة، وتنظيم العمل، وتحسين مستوى رضا المرضى والمترددين على المستشفيات.

وتواصل مديرية الشئون الصحية بالدقهلية العمل على تطوير آليات تقديم الخدمات داخل المستشفيات، وتبني الحلول التي تسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المريض، انطلاقًا من أن المعيار الحقيقي لنجاح التطوير هو ما يلمسه المواطن من تحسن في الخدمة وجودتها وسهولة الحصول عليها.

الدقهلية اجتماع الصحة وكيل

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