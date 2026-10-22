الدقهلية تحصل على 7 مراكز بمسابقة فرسان القراءة في نصر أكتوبر

أشاد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بفوز أبناء المحافظة بسبعة مراكز من إجمالي 30 مركزا على مستوى الجمهورية، في مسابقة «فرسان القراءة في نصر أكتوبر»، مؤكدًا أهمية دعم الأنشطة الثقافية والتعليمية التي تسهم في تنمية وعي الطلاب وتعزيز ارتباطهم بتاريخ وطنهم.

واشاد المحافظ جهود مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بقيادة الدكتور خالد قبيصي وكيل الوزارة، والقائمين على العملية التعليمية، في دعم الطلاب وتشجيعهم على القراءة والبحث والاطلاع، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات والتميز في المسابقات والأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية.

وجاءت نتائج الطلاب في المسابقة كالتالي:

أولا: طلاب الحلقة الأولي من التعليم الأساسي (المرحلة الابتدائية):

ريناد محمود عزت (الثالث) مدرسة الحسين بن علي للغات بمیت سلسيل، شهد السيد علي (الرابع)، ونور أحمد عزت (الخامس) مدرسة الجزيرة القبلية بالمطرية، حمزة طارق محمد (السادس) مدرسة عبد النبي زيادة بنبروه.

أما الحلقة الثانية من التعليم الأساسي (المرحلة الإعدادية):

حسام محمد سعد (الثالث) مدرسة عبد الصمد مزروع بمنية النصر، يوسف عبد الحفيظ محمد (الرابع) مدرسة أجا الإعدادية بنين بأجا، السعيد محمد السعيد (السابع) مدرسة العناية الإلهية بالمنصورة.

وتهدف مسابقة «فرسان القراءة في نصر أكتوبر» إلى تنمية الوعي بالتاريخ الوطني لدى الطلاب، وتعريفهم بأحداث حرب أكتوبر المجيدة وبطولات القوات المسلحة المصرية، من خلال مجموعة من الأسئلة التاريخية والموضوعات البحثية التي تشجعهم على القراءة والبحث والاستكشاف، وتنمية مهارات التفكير واكتساب المعرفة من مصادرها.

وتُنظم المسابقة بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقوات الدفاع الشعبي والعسكري، والإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، في إطار الاهتمام بالأنشطة الثقافية التي تسهم في بناء وعي الطلاب، وترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.