مصرع سيدة إثر تعدى شاب عليها بحجر بالدقهلية

لقيت سيدة مصرعها، متأثره بإصابتها ، اثر تعدي من شاب عليها بحجر وتكسير وجها بسبب ضرباته المتتاليه، وذلك في قرية برمبال الجديدة التابعة لمدينة منية النصر.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة منية النصر، بإصابة سيدة تبلغ من العمر 50 عاما بإصابات خطيرة في الرأس والوجه، بعدما اعتدى عليها جارها باستخدام حجر بلوك أثناء جلوسها أمام منزلها بقرية برمبال الجديدة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

انتقل ضباط المباحث، وبالفحص، تبين إصابة سيدة تدعي صلوحة محمد السيد حسن، 50 عاما، ربة منزل، بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، إلى جانب كسور وتهشم عظام الوجه، بعدما اعتدى عليها جارها، ويدعى "منصور. م. م. ح"، 30 عاما، باستخدام حجر بلوك.

وتبين من التحريات أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات متكررة بين المتهم ووالدته، وكانت المجني عليها تتدخل لفض تلك الخلافات، قبل أن تتعرض للاعتداء أثناء جلوسها برفقة إحدى السيدات.

تم نقلها الى منية النصر المركزي، ووضعها تحت المتابعة الصحية لعدة أيام، الا انها قد فارقت الحياة متأثره بإصابتها ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .