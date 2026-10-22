محافظ الدقهلية خلال جولة بـ شربين : تسريع وتيرة العمل في التصالح وتراخيص البناء.. و يؤكد: إنجاز ملفات المواطنين وتحقيق رضاهم والاستجابة لمطالبهم وشكواهم

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المركز التكنولوجي بقرية بساط كريم الدين بمركز شربين، في زيارة مفاجئة ضمن جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على انتظام سير العمل ومعدلات إنجاز المعاملات، وذلك بحضور محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة شربين.

وأكد محافظ الدقهلية أن الجولات الميدانية المفاجئة تستهدف متابعة انتظام العمل بالمراكز والمدن والأحياء والقرى، والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة، والالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعمل، بما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات وتيسير الإجراءات.

وخلال تفقده المركز التكنولوجي، استمع المحافظ إلى المواطنين للتعرف على آرائهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة لهم، ومطالبهم وشكواهم، موجهًا بسرعة التعامل معها والعمل على حلها، خاصة ما يتعلق بملفات التصالح في مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، وتراخيص البناء، وغيرها من الملفات المرتبطة باحتياجات المواطنين.

وشدد اللواء طارق مرزوق على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل في ملفات التصالح، وسرعة الانتهاء منها وتسليم نماذج التصالح للمواطنين فور استيفاء الإجراءات المطلوبة، إلى جانب المتابعة المستمرة لملفات تراخيص البناء، وسرعة مراجعتها واستكمال إجراءات إصدارها وفقًا للقانون، مع عدم تعطيل مصالح المواطنين دون مبرر.

كما وجه المحافظ بسرعة فحص المتغيرات المكانية والرد عليها بدقة، والتعامل الفوري مع استفسارات المواطنين بشأنها، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة لكافة الملفات لضمان إنجازها في المواعيد المحددة، وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين خلال إنهاء إجراءاتهم.

وأكد محافظ الدقهلية، خلال لقائه عددًا من المواطنين بالمركز التكنولوجي، أن تحقيق رضا المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم يأتيان في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة حسن استقبال المواطنين، وتيسير الإجراءات، وسرعة إنهاء مصالحهم، والتعامل الجاد مع مطالبهم وشكواهم، مع الالتزام بالشفافية والانضباط وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأعرب عدد من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي عن تقديرهم لجهود محافظ الدقهلية في متابعة مستوى الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات، مؤكدين أهمية استمرار الجولات الميدانية التي تسهم في رصد المشكلات على أرض الواقع، والعمل على حلها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.