محافظ الدقهلية: ضبط الدراجات البخارية المخالفة أمام مسجد النصر.. وضبط دراجتين والتحفظ عليهما

أشرف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،، ميدانيًا على حملة لضبط الدراجات البخارية المخالفة التي تتسبب في إزعاج المواطنين نتيجة الضوضاء الصادرة عنها، وذلك أمام مسجد النصر بشارع الجيش بنطاق حي شرق المنصورة، في إطار جهود المحافظة للتصدي لمصادر الضوضاء والحد من التلوث السمعي وتحقيق الانضباط في الشارع.

وأسفرت الحملة عن ضبط دراجتين بخاريتين مخالفتين والتحفظ عليهما لتسليمهما لإدارة المرور، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة التحفظ الفوري على الدراجات البخارية المخالفة التي تتسبب في إزعاج المواطنين، وإيداعها بإدارة المرور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها، مؤكدًا ضرورة التصدي الحاسم لكافة الممارسات التي تؤثر سلبًا على راحة المواطنين والسكينة العامة.

وتأتي الحملة تنفيذًا لقرار محافظ الدقهلية بتكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الميدانية واستمرارها لضبط الدراجات البخارية التي تُحدث ضوضاء، بما يسهم في الحد من التلوث السمعي، والحفاظ على الهدوء والسكينة العامة، والاستجابة لشكاوى المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.