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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع أربعيني في حادث تصادم دراجة نارية بعربة كارو بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

لقي شخص مصرعه، إثر وقوع حادث تصادم دراجة نارية «موتوسيكل» بعربة كارو أمام المقابر بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل جثمانه إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنصورة الدولي.
وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بعربة كارو أمام المقابر بمدينة طلخا، ووجود حالة وفاة في موقع الحادث.


وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع رضا عبد السميع السعيد موسى، 41 عامًا، مقيم بمنشية البدوي التابعة لمركز طلخا، حيث عُثر عليه جثة هامدة بموقع الحادث.
وجرى نقل الجثمان عقب معاينة الأجهزة الأمنية لموقع الحادث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف الجهات المختصة.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

الدقهلية محافظة المنصوره

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