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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

173 مخالفة تموينية وضبط 630 كجم مصنعات لحوم مجهولة المصدر بالدقهلية

حملات تمونية
حملات تمونية
همت الحسينى

تواصل الأجهزة الرقابية بمديرية التموين  بالدقهلية حملاتها المكثفة للتفتيش على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمستودعات، وإحكام السيطرة على منظومة تداول الدقيق المدعم، والتحقق من الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط، بهدف حماية المواطنين من الغش والتلاعب بالسلع التموينية.

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات التموينية اليومية والمفاجئة بجميع مراكز المحافظة، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو منظومة الدعم، وأن الرقابة مستمرة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

و قام المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وبمشاركة  ياسر السعودي وكيل المديرية، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة، بالإشراف على ومتابعة حملات تفتيشية بمختلف القطاعات.

وأسفرت حملات يوم 20 أكتوبر عن تحرير 173 مخالفة تموينية، بواقع 105 مخالفات بالمخابز، و60 مخالفة بالأسواق العامة، و7 مخالفات لدى تجار التموين، ومخالفة بقطاع المواد البترولية.

في قطاع المخابز، تصدر نقص وزن الخبز المخالفات بإجمالي 37 مخالفة، منها 21 مخالفة لنقص الوزن بأقل من 10 جرامات، و14 مخالفة لنقص الوزن بأقل من 20 جرامًا، ومخالفتان لنقص الوزن بأقل من 30 جرامًا. كما تم تحرير 13 مخالفة للتصرف في الدقيق، و15 مخالفة لعدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب مخالفات عدم مطابقة المواصفات، وعدم وجود قوائم بيانات أو سجلات، وعدم إعطاء بون الصرف، والتوقف أو الغلق دون إذن، وتجميع الدقيق والبطاقات التموينية.

وفي الأسواق العامة، حررت الحملات 60 مخالفة، أبرزها عدم الإعلان عن الأسعار بواقع 20 مخالفة، وأحوال وتنفيذ قرارات النيابة بـ14 مخالفة، وعدم وجود شهادات صحية بـ8 مخالفات، والتبديد بـ7 مخالفات، إلى جانب ضبط مخالفات تداول سلع مجهولة المصدر والذبح خارج السلخانة واستخدام السلع في غير الغرض المخصص لها.

كما تم تحرير 7 مخالفات لدى تجار التموين، شملت الغلق خلال مواعيد العمل الرسمية والتصرف في السلع التموينية وعدم إعطاء البون وتجميع السلع التموينية، فضلًا عن ضبط مخالفة لتجميع المواد البترولية.

وأسفرت الحملات بمركز المنصورة عن ضبط 630 كجم من مصنعات اللحوم مجهولة المصدر، كما تم ضبط 190 بطاقة تموينية في واقعة تجميع بطاقات بالمخالفة.

وفي مركز السنبلاوين، تم ضبط 150 لتر سولار تم تجميعها بالمخالفة، و200 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر، إلى جانب ضبط واقعة تصرف في سلع تموينية شملت 150 كيس سكر و200 زجاجة زيت تمويني.

كما شملت الضبطيات 100 كجم من الجبن الأبيض في واقعة عدم وجود سجل صناعي، و35 كجم من اللحوم البلدية المذبوحة خارج السلخانة بنبروه ومركز ميت غمر، بالإضافة إلى ضبط شكارتي دقيق بلدي مدعم تم تجميعهما بالمخالفة.

وامتدت الحملات إلى ضبط أسطوانة غاز منزلي مستخدمة في غير الغرض المخصص لها، و60 كيس مكرونة و70 عبوة جبن وزن 250 جرامًا في واقعة تجميع سلع تموينية.

الدقهلية محافظة حملات تمونية

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