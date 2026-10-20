مصرع عامل في تصادم موتوسيكل وعربة كارو بالدقهلية

لقي عامل مصرعه، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية "موتوسيكل" وعربة كارو، علي طريق البجلات منية النصر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة منية النصر، بوقوع حادث تصادم، ومصرع شخص نتيجة الحادث.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع احمد محمد عبدالسلام فرج الله، 40 عاما ، مقيم البجلات منية النصر، عامل بناء، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد إصابته بجرح قطعى أعلى العين اليمنى ونزيف بالبطن.

تم نقل الجثة الى مستشفي منية النصر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة .