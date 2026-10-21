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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

يستوعب 205 سيارة.. تنفيذ 60% من مشروع تطوير موقف جديلة بالدقهلية بتكلفة 48 مليون جنيه

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، تقريراً اليوم حول الموقف التنفيذي لمشروع تطوير موقف جديلة بمحافظة الدقهلية، والذي تبلغ تكلفته 48 مليون جنيه بتمويل كامل من خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة، ويستهدف تحويل الموقف الحالي إلى موقف حضاري متكامل يسهم في تنظيم حركة النقل الداخلي وتحسين حركة المواطنين والمركبات والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة المحيطة.

تطوير موقف جديلة بمحافظة الدقهلية

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين منظومة النقل ورفع كفاءة المرافق والخدمات بالمحافظات.

الانتهاء من نحو 60% من إجمالي أعمال المشروع

وأعلنت الدكتورة منال عوض عن الانتهاء من نحو 60% من إجمالي أعمال المشروع، مؤكدة أن تطوير المواقف يأتي ضمن خطة الوزارة لرفع كفاءة خدمات النقل الداخلي بالمحافظات وتطوير المواقف الرئيسية والعشوائية وتحويلها إلى مواقف حضارية منظمة، بما يسهم في الحد من التكدسات والانتظار العشوائي بالشوارع، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والسائقين.

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني المحدد للمشروع، ومواصلة المتابعة الميدانية لمختلف مراحل التنفيذ، وسرعة التعامل مع أية معوقات قد تؤثر على معدلات الإنجاز، بما يضمن الانتهاء من المشروع في الموعد المستهدف ووفقا للمواصفات والمعايير الفنية والهندسية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تمويل المشروع بالكامل من خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة يأتي في إطار توجيه استثمارات الوزارة إلى المشروعات المرتبطة بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين اليومية، مشيرة إلى أن تطوير المواقف لا يقتصر على تحسين الشكل العام، وإنما يستهدف تنظيم حركة النقل وتوفير أماكن انتظار مناسبة وآمنة، والحد من الوقوف العشوائي والتكدسات بالشوارع، وتحسين حركة دخول وخروج المركبات، بما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة تطوير المواقف بالمحافظات، في إطار رؤية متكاملة لدعم التنمية المحلية وتحسين البنية الأساسية والخدمات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، بما يسهم في تنظيم الحركة وتحسين البيئة العمرانية والارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة.

وأشار التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن الموقف التنفيذي للمشروع، والذي يجري تنفيذه من خلال الجهاز المركزي للتعمير، وتبلغ مدة تنفيذه 12 شهرا، ومن المستهدف الانتهاء من المشروع في 21 فبراير 2027.

وأوضح رئيس القطاع أن المشروع يقام على مساحة نحو 7500 متر مربع، ويستهدف إنشاء موقف حضاري متكامل بطاقة استيعابية تبلغ 205 سيارات، بواقع 185 سيارة ميكروباص و20 سيارة سرفيس، وفقا لدراسة مرورية متخصصة راعت تنظيم حركة المركبات ومسارات الدخول والخروج، بما يحقق انسيابية الحركة داخل الموقف وحوله.

وأشار د.سعيد حلمي إلى أن التصميمات الهندسية للمشروع راعت الاستغلال الأمثل للمساحة المتاحة وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية ممكنة، مع تنظيم حركة خطوط النقل المارة بالموقف، وتسهيل دخول وخروج المواطنين والمركبات بصورة آمنة ومنظمة، إلى جانب تخصيص مساحات للتوسع المستقبلي بما يدعم استدامة تشغيل المشروع.

ويتضمن المشروع تنفيذ مبنى إداري، وغرف أمن، وغرفة مخصصة لطلمبات الحريق، وشبكات للحماية المدنية، ومناطق انتظار للمواطنين، إلى جانب التجهيزات اللازمة لتشغيل الموقف، بما يوفر بيئة أكثر تنظيما وأمانا للمواطنين والسائقين والمترددين عليه.

التنمية المحلية التنمية المحلية والبيئة تطوير موقف جديلة بالدقهلية الدقهلية منال عوض

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