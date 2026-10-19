التنمية المحلية: ضبط 8 نسانيس داخل مزرعة بالشرقية واتخاذ الإجراءات اللازمة

أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة ، ضبط 8 نسانيس داخل إحدى مزارع الإنتاج الحيواني والداجني وتربية الخيول والنعام والغزلان بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار جهود الوزارة للتصدي للمخالفات البيئية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الحياة البرية.

وورد بلاغ من مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، يفيد بوجود نسناس داخل المزرعة المذكورة ، وعلى الفور أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجيهاتها بتشكيل لجنة مشتركة من الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية ومديرية الطب البيطري بالمحافظة؛ للوقوف على ملابسات البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتوجهت اللجنة إلى مقر المزرعة، حيث أسفرت المعاينة عن وجود قفص كبير يضم 8 نسانيس من فئات عمرية مختلفة، حيث تم التحفظ على الحيوانات المضبوطة، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب المزرعة، لمخالفة أحكام المادة (28) من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته.

تم تحرير محضر بالواقعة واستصدار قرار النيابة وجاري الإيداع بحديقة حيوان الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على استمرار جهود الوزارة في إحكام الرقابة على حيازة الحيوانات والتصدي للمخالفات البيئية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطبيق التشريعات المنظمة، بما يدعم جهود حماية الحياة البرية والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود جهاز شؤون البيئة والجهات المعنية لتعزيز الرقابة البيئية والتصدي للمخالفات، وتطبيق القوانين والقرارات المنظمة لحيازة الحيوانات وحماية الحياة البرية.