محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الجيش بشربين ومتابعة أعمال البنية التحتية

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الجيش بمدينة شربين، ومتابعة أعمال البنية التحتية خاصة ما يتعلق بالكهرباء والإنارة، تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف ورفع الكفاءة، وذلك بحضور محمد الدسوقي، رئيس المدينة.

وشدّد محافظ الدقهلية على ضرورة الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية بالشارع خاصة الكهرباء قبل البدء في أعمال الرصف، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا للأصول الفنية المقررة، وتجنب تكرار أعمال الحفر بعد الانتهاء من الرصف.

كما وجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والرصف وفقًا للمواصفات الفنية المحددة والجدول الزمني المقرر، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والتأكد من جودة الأعمال، بما يضمن تحقيق الاستفادة المرجوة من أعمال التطوير، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الحركة المرورية، والارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة شربين.

وشدّد محافظ الدقهلية على استمرار تكثيف أعمال منظومة النظافة ورفع أي تجمعات قمامة أولا بأول ومنع وجود أي إشغالات بشوارع المدينة حفاظًا على المظهر الحضاري للشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.