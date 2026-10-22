ضبط عامل كبل زوجته بجنزير حديدى وتعدى عليها بالضرب بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله القائمة على النشر من زوجها لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب وتكبيلها باستخدام جنزير حديدى وقص شعرها بالدقهلية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 8 الجارى، تلقى قسم شرطة الكردى بالدقهلية بلاغا من ربة منزل، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من زوجها لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب باستخدام عصا خشبية وتكبيلها باستخدام جنزير حديدى وإحداث إصابتها المشار إليها لخلافات زوجية بينهما.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وهو عامل، له معلومات جنائية، مقيم بذات العنوان، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات، وتخلصه من الأدوات المستخدمة فى التعدى بإلقائها بأحد المصارف المائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





