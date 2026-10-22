بضاعة بـ282 مليون جنيه.. مصرع 6 تجار مخدرات في مواجهة الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (6 عناصر جنائية شديدة الخطورة - سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات " قتل عمد - خطف - إتجار بالمخدرات - سلاح نارى بدون ترخيص – فرض سيطرة - إستعراض قوة - سرقة بالإكراه") بنطاق محافظات "القليوبية ، المنوفية ، الشرقية"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وضُبط بحوزتهم (قرابة 3 طن من المواد المخدرة المتنوعة - 65 قطعة سلاح نارى متنوعة).





وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (282) مليون جنيه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









