خلاف على قطعة أرض.. القبض على طرفي مشاجرة بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضررت خلاله القائمة على النشر من أحد الأشخاص وبعض أفراد أسرته لقيامهم بالتعدى عليها بالسب وتهديدها بإلحاق الأذى بها وهدم السور الخاص بمنزلها بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 سبتمبر المنقضي وتبلغ لمركز شرطة قطور من (موظفة – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من ( 6 أشخاص – مقيمين بذات العنوان) لقيامهم بالتعدى عليها وشقيقتها بالسب ورشقهما بالحجارة وهدم جزء من سور مقام على قطعة أرض زراعية ملحقة بمنزلها كائنة بدائرة المركز لخلافات بينهم حول قطعة الأرض المشار إليها.

وأمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





