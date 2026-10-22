القبض على شخص يدير شبكة بث تليفزيوني بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية، لقيامه بإنشاء وإدارة شبكة بث تليفزيونى لاسلكية بمسمى (FOX) "بدون ترخيص" بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) بإنشاء وإدارة شبكة بث تليفزيونى لاسلكية بمسمى (FOX)، والتى تقوم بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة لاسلكياً بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون،.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبحوزته (الأدوات والأجهزة والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – 7 محطات لتقوية الإشارة)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





