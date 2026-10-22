ضبط سائق ميكروباص تعدى على آخر بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض بإحدى المناطق بالجيزة.

بالفحص، أمكن تحديد القائم على النشر، وهو سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبسؤاله أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وقائد سيارة "ميكروباص" لخلافات بينهما حول أولوية تحميل الركاب حال تواجدهما بأحد المناطق بدائرة قسم شرطة الأهرام، وأثناء قيامه بتصوير الميكروباص الخاص بالأخير تعدى عليه بالضرب "دون حدوث إصابات"، وقيام أحد الركاب بالتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض.

أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص المعنية بالمنشور "سارية التراخيص"، وقائدها، سائق، مقيم بنطاق محافظة الفيوم.

بمواجهته، أيد حدوث مشادة كلامية بينه والقائم على النشر لذات الخلافات ونفى التعدى عليه بالضرب أو قيام أحد الركاب بالتعدى عليه بسلاح أبيض، حيث تدخل الأخير للفض بينهما.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.





