الشرطة تداهم مصنعا لإنتاج الأسمدة الزراعية المغشوشة بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المغشوشة ومجهولة المصدر بنطاق محافظة الشرقية.



ورصدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة المعنية بالوزارة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بإدارة مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المغشوشة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط القائمين على إدارته ، وضبط بداخله (4900 طن منتج نهائى ومواد خام أسمدة زراعية مغشوشة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر - خط إنتاج كامل).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





