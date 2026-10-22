مشي عكس .. القبض على قائد سيارة نقل بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "نقل فنطاس" بالسير برعونة وعكس الإتجاه بأحد الطرق بالجيزة مُعرّضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة النقل الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة)، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 18 الجارى حال سيره بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر لوجود حادث سير وتحويله بالطريق وقت الواقعة.

تم التحفظ على السيارة.. واتخاذ الإجراءات القانونية.





