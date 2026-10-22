القبض على نصاب أوهم ضحاياه بامتلاكه مادة الزئبق الأحمر بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بأسوان لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسطوانات تحوى مادة الزئبق السامة بمقابل مادى.



رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسطوانات تحوى مادة الزئبق بمقابل مادى.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وهو فني تشغيل وصيانة بأحد المصانع، مقيم بمحافظة أسوان، وضبط بحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

بمواجهته، أقر بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها للنصب والاحتيال على راغبى شراء تلك الأسطوانات لاعتقاد البعض بقدرتها على كشف الأماكن التى تحتوى على الآثار بزعم قدرته على توفيرها بمقابل مادى وطلب مبالغ مالية منهم وغلق هاتفه المحمول عقب تحويلها له.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





