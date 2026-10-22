القبض على قائد سيارة صدم أخرى في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قائد سيارة ملاكى لإصطدامه بسيارته وبأحد المارة حال سيرهم بأحد الطرق بالجيزة ولواذه بالفرار.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالمنشور "سارية التراخيص" وقائدها (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 15 / الجارى حال سيره بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة أثناء قيام الشاكى بتخطيه مما أدى لإصطدامه بسيارته دون قصد ونفى قيامه بالإصطدام بأحد المارة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





