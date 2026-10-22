معندهاش رحمه.. القبض على مدرسة تعدت على تلميذة بالضرب داخل مدرسة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام مُدرسة بالتعدى على نجلتها وإحداث إصابتها حال تواجدها داخل إحدى المدارس بالإسكندرية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجاري، تبلغ لقسم شرطة سيدي جابر من القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قيام (مُدرسة بإحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم) بالتعدى على نجلتها بالضرب وإحداث إصابتها بكدمات بالوجه والبطن حال تواجدها بالمدرسة، وبسؤال المشكو في حقها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه فى محاولة منها للسيطرة على الطفلة لكونها تعاني من فرط حركة وإصرارها على الانصراف من المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.





