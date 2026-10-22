بسبب خلافات الميراث.. القبض على المتهم بالتعدّى على زوج شقيقته بالضرب في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على والده بالضرب والسب وإحداث إصابته بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجارى تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود من إحدى المستشفيات بإستقبالها والد القائم على النشر ("مصاب بكدمات وخدوش متفرقة" – مقيم بدائرة المركز) وبسؤاله أقر بتضرره من شقيق زوجته لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته خلال مشاجرة بينهما لخلافات حول الميراث.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (تاجر – مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





