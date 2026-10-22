القبض على المتهم بالتعدي على آخر بسلاح أبيض في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 / الجارى تبلغ لمركز شرطة أشمون من (أحد الأشخاص ، شقيقتيه) بتضررهم من زوج إحداهن لقيامه بالتعدى عليهم بالسب والتلويح بسلاح أبيض كان بحوزته لخلافات عائلية بينهم.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات والتخلص من السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة بإلقائه بأحد المصارف المائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





