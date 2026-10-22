محافظ الدقهلية يعلن تحديثات الأحوزة العمرانية لـ 19 قرية

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تحديثات الأحوزة العمرانية لـ 19 قرية بعدد من مراكز الدقهلية، شملت، قريتي أبو داود العنب، وميت العامل بمركز أجا، طماي الزهايرة بمركز السنبلاوين، قرى سلامون والريدانية والبقلية وبحقيرة بمركز المنصورة، قريتي كفر الأمير والسمارة مركز تمي الامديد، قرية البشمور مركز دكرنس، قرية كفر الوكالة بمركز شربين، كفر دميرة القديم بمركز طلخا، وقرى الرياض، برمبال الجديدة، كفر قنيش، برمبال القديمة، منشأة الجمال، منشأة مبارك بمركز منية النصر، قرية ميت عباد مركز نبروه.

وأكد محافظ الدقهلية الإنتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية تباعا على مستوى مراكز المحافظة، حرصا على مصالح المواطنين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، ودعم وزارة التنمية المحلية، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشاد المحافظ، التعاون المثمر والبناء والتنسيق المستمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكافة الجهات المختصة، وجهودهم الملموسة للانتهاء من الأحوزة في مختلف المناطق تباعا، ، مشيراً إلى أنه يبذل كل الجهود لإنهاء جميع تحديثات الأحوزة العمرانية بالقرى والعزب، في أسرع وقت ممكن.

وأكد محافظ الدقهلية أن تلك الأحوزة تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية، وتلبي احتياجات ومطالب المواطنين، التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالأحوزة العمرانية، مع الالتزام بأحكام القانون رقم 119لسنة 2008.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه اعتباراً من يوم الأحد القادم ستكون تلك التحديثات متاحة للمواطنين بالمراكز المذكورة، وسيتم تسليم تلك التحديثات للحيز العمراني الجديد اليوم وغدا للوحدات المحلية للمراكز، لتتولى بدورها الإعلان عنها للمواطنين.