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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع استكمال أعمال تمهيد ورصف كورنيش النيل بميت غمر بطول 1000 متر

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة، ومراجعة معدلات التنفيذ للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع محافظ الدقهلية أعمال استكمال فرد طبقة السن ودمكها بشارع كورنيش النيل بمدينة ميت غمر، في المسافة الممتدة من المعهد الديني حتى نهاية الكورنيش بمنطقة أرض الجزيرة، بطول 1000 متر، إلى جانب تنفيذ أعمال الإنترلوك ببعض التقاطعات، من شارع الحرية حتى الكورنيش، تمهيدًا لاستكمال أعمال الرصف.

وكلّف المحافظ الدكتور السعيد أحمد رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بمتابعة تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية والمشروعات الجارية، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المقررة والجدول الزمني المحدد، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المعتمد.

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