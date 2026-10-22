محافظ الدقهلية يتابع حملة للكشف عن تعاطي المخدرات ومخالفات المرور على طريق جمصة

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالتنسيق مع اللواء خالد محمدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، الحملة المشتركة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين السائقين، وضبط المخالفات المرورية بطريق رافد المنصورة جمصة.

نُظِّمَت الحملة، بالتعاون والتنسيق بين إدارة مرور الدقهلية، مع مباحث المرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي (التابع لرئاسة مجلس الوزراء)، والمعامل المركزية بوزارة الصحة (قسم معمل المخدرات)

وأكد المحافظ أن هذه الحملات تهدف إلى ضبط الحركة المرورية، والتأكد من سلامة السائقين وخلوِّهم من تعاطي المواد المخدرة، بما يضمن لياقتهم للقيادة، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم خلال تنقلاتهم، كما تهدف إلى التفتيش على حالة المركبات، والتحقق من صلاحيتها للسيْر، وسريان رخص القيادة.

وشنَّت اللجنة حملة ميدانية، شملت إجراء تحاليل مفاجئة للكشف عن المخدرات، والتفتيش عن المخالفات المرورية على الطريق المذكور.

وأسفرت الحملة عن ضبط من ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة بعد إجراء التحاليل اللازمة.

كما فحص رجال المرور، المركبات، وتحققوا من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفين.