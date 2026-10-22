وفاة شخص أثناء الاستحمام داخل منزله بإحدى قرى الدقهلية

لقي شاب مصرعه أثناء الاستحمام داخل منزله بقرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، حيث تشير المعلومات الأولية إلى تعرضه للاختناق بسبب السخان،

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على شاب متوفى داخل منزله بقرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر.

انتقل ضباطالمباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين أن المتوفى يدعى علاء خالد عبد المجيد جمعة، 18 عاما، ومقيم بقرية الدراكسة، وأنه توفي أثناء الاستحمام داخل المنزل، وسط معلومات تشير إلى تعرضه للاختناق بسبب السخان.

فيما أمرت النيابة العامة تحويل جثمانه مستشفى المنصورة الدولي، لإجراء الصفة التشريحية وبيان السبب الدقيق للوفاة،

وتحرر محضر بالواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.