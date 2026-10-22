ضبط عاطل وبحوزته مواد مخدره بإحدى قرى الدقهلية

نجح مفتشو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من ضبط عاطل بقرية درين بطنبروه بالدقهلية، وشهرته "عطية سرية" وبحوزته مايقرب من 32 كيلو من الحشيش والهيدرو والايس قبل قيامه بترويجها على عملاءه.

وردت معلومات إلى العميد محمد غيث، رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام عنصر إجرامي ويدعى :"عطية.ا.ص", وشهرته عطية سرية، 29 عاما، ومقيم قرية درين مركز نبروه بالاتجار في المواد المخدرة.

تم استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل مأمورية من مفتشي الإدارة ضمت المقدم اسلام عنان، والنقيب حمدي ابوالخير، ومداهمة مسكنه و عثر بحوزته على16 كيلو من مخدر الهيدرو و15 كيلو من مخدر الحشيش وكيلو من مخدر الايس ومبلغ مالي وسلاح أبيض وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعه والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملاءه والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة.