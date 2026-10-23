مصرع شخص وإصابة 5 في تصادم سيارتين على طريق المطرية - بورسعيد بالدقهلية.. أسماء

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون بإصابات خطيرة، بينها اشتباه نزيف بالمخ وكسور بالعمود الفقري، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي على طريق المطرية بورسعيد، بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي، على طريق المطرية بورسعيد، بعد منطقة ابن سلام باتجاه بورسعيد، ووجود متوفى وعدد من المصابين.

انتقل ضباط المباحث ودفعت الإسعاف بـ5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع سامى سامى أحمد 17عاما مقيم عزبة مراد بالجمالية وإصابة 5 آخرين، وهم:

أشرف مختار إبراهيم، 57 عاما ، مقيم بالمطرية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساعد الأيمن.

محمد محمد مصطفى، 25 عاما ، مقيم بالمطرية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ.

وأصيب محمد سعد علي يس، 50 عاما ، مقيم بالمطرية، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري.

السعيد عبده الطويل، 48 عاما ، مقيم بالمطرية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليسرى.

سامح السيد محمد البدوي، 45 عاما ، مقيم بالمطرية، مصاب باشتباه كسر بالضلوع واشتباه نزيف بالمخ.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المطرية لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمةوتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

