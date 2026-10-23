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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 3 شباب إثر وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء ببلقاس في الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

أصيب 3 شباب بجروح قطعية متفرقة بالجسم، إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بعزبة القطنة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، حيث تم  نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس العام لتلقي العلاج اللازم.


وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بعزبة القطنة بمركز بلقاس، أسفرت عن إصابة 3 شباب بجروح قطعية.


وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من:
عطية أسعد عرفات، 28 عاما ، مصاب بجرح قطعي بالرأس وآخر بالأذن اليسرى.
وليد مسعد فكيه، 17 عاما ، مصاب بجرح قطعي بالصدر.
عبدالرحمن أسامة أحمد، 18 عاما ، مصاب بجرح قطعي أسفل الظهر والصدر.


تم  نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، دون وقوع وفيات.
وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وأسباب نشوب المشاجرة.

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