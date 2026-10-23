الأحد.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية بالدقهلية

أعلن محافظ الدقهلية، طارق مرزوق،انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، اعتبارًا من بعد غد الأحد وتستمر على مدار ثلاثة أسابيع متواصلة، والتي تستهدف تطعيم أكثر من 1.17 مليون طفل على مستوى المحافظة ، بمشاركة 1400 فريق طبي ، وتهدف لتعزيز المناعة وحماية الأطفال، مؤكدا على توفير كافة أوجه الدعم اللازم من جميع الجهات المختصة لتنفيذ الحملة في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية،الدكتور حمودة عيد الجزار، أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر 9 شهور وحتى 10 سنوات بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن التطعيم آمن ومجاني بالكامل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المديرية أتمت استعداداتها لتنفيذ الحملة من خلال خطة متكاملة تضمن الوصول إلى الأطفال المستهدفين وتيسير حصولهم على التطعيم، مع متابعة انتظام العمل بجميع مواقع تقديم الخدمة.

وأضاف وكيل الوزارة أن تنفيذ الحملة سيتم من خلال 1400 فريق، يضم 1120 طبيبًا و1400 ممرضة و1400 مدخل بيانات، وبالاستعانة بـ466 وحدة ومركز رعاية أولية للفرق الثابتة، إلى جانب الفرق المتحركة التي ستصل إلى المدارس والمعاهد الأزهرية والحضانات، فضلًا عن المساجد والكنائس والنوادي ومراكز الشباب، بما يضمن توسيع نطاق الوصول إلى الأطفال المستهدفين بمختلف أنحاء المحافظة.

وبدوره قال وكيل المديرية للطب الوقائي، الدكتور تامر الطنبولي، إن الفرق الطبية جرى تدريبها وتجهيزها وفقا لخطة تنفيذية تستهدف ضمان انتظام العمل وتقديم التطعيمات بكفاءة، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتيسير عمل الفرق داخل المدارس والمعاهد الأزهرية والحضانات وغيرها من المواقع المستهدفة، بما يساعد على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال خلال فترة الحملة.

ومن جهتها ، أكدت مدير عام الطب الوقائي،الدكتورة لمياء سلامة، أهمية التوعية المجتمعية بأهداف الحملة ودورها في الوقاية من مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارة المركزية للأزهر الشريف بالدقهلية ومديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والأوقاف والكنائس، وكذلك رؤساء مجالس المدن والمراكز، لدعم نشر الرسائل التوعوية ومواجهة الشائعات وتيسير حصول الأطفال على التطعيم.

وأضافت أن المديرية خصصت غرفة أزمات مركزية بديوان المديرية، تدعمها 18 غرفة متابعة بالإدارات الصحية، لمتابعة سير الحملة ورصد أي معوقات والتعامل معها فورًا، مع إصدار تقارير دورية كل ثلاث ساعات، وإعداد بيان يومي بموقف التنفيذ ومعدلات التغطية.

يذكر أنه تبدأ أعمال الفرق المتحركة والثابتة من الساعة الثامنة صباحًا أعتبارا من بعد غد الأحد وحتى الرابعة عصرًا يوميا وعلى مدار ثلاثة أسابيع ، بينما تمتد مواعيد عمل الفرق الثابتة حتى الخامسة مساءً، وفقًا للخطة التنفيذية للحملة.