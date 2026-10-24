محافظ الدقهلية استمرار الحملات الرقابية على المخابز.. وضبط 31 مخالفة تموينية بمركزي بلقاس وشربين

أكد محافظ الدقهلية طارق مرزوق، استمرار الحملات الرقابية بشكل مفاجئ لضمان الالتزام بتقديم خبز مدعم تتوافر فيه كافة الاشتراطات، قائلا"إن رغيف الخبز خط أحمر، ولن يُسمح بأي تلاعب يمس قوت المواطن اليومي".

وقال المحافظ ،خلال متابعته للمرور و التفتيش على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها، إن هذه الحملات تأتي استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي، وتم رصدها من جانب فريق الرصد بالمركز الإعلامي بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمحافظة.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ - قامت لجنة تفتيشية بالمرور على مركزي بلقاس وشربين وتم تحرير 31 مخالفة تموينية متنوعة، شملت نقص في الأوزان وتصرف في كميات للدقيق المدعم، وعدم مطابقة المواصفات، وغلق بدون إذن، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود قائمة إعلان، وذلك بقرى منشأة شومان والستاموني والإصلاح والسعدية البحرية والقبلية وأبو دشيشة والخلالة ودميانة والبدوھا والجزاير ببلقاس، وقرى كفر الوكالة وكفر التبن وكفر الأطرش بشربين.

كما قامت اللجنة بالتفتيش للتأكد من مراعاة أصحاب المخابز لأقصى درجات السلامة، ووجود طفايات الحريق الصالحة للاستخدام بشكل دائم حفاظا على سلامة المواطنين والمترددين والعاملين بالمخابز.