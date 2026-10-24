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الدقهلية: حملات لمصادرة أجهزة الصوت المسببة للتلوث السمعي بمدينة أجا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية: حملات لمصادرة أجهزة الصوت المسببة للتلوث السمعي بمدينة أجا

حملة مصادىه اجهزه سماعات
حملة مصادىه اجهزه سماعات
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملات استمرت نهارا وليلا، التصدي للدراجات البخارية والمركبات المخالفة، ومصادرة أجهزة الصوت المسببة للتلوث السمعي بمدينة أجا، في إطار جهود المحافظة لفرض الانضباط بالشوارع والحد من الضوضاء والحفاظ على راحة المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة استمرار هذه الحملات بشكل يومي، على مدار اليوم، ليلًا ونهارًا، والتصدي الحاسم لكافة المخالفات في مختلف المناطق، مع مواصلة جهود رفع الإشغالات وإزالة أي معوقات تعوق حركة المواطنين أو تتسبب في إعاقة الطريق العام.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات لضبط الدراجات البخارية والمركبات المخالفة والتحفظ عليها وتسليمها إلى إدارة المرور، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي من خلال مصادرة أجهزة الصوت والأدوات المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإزالة التعديات والإشغالات أولًا بأول.

وقام اللواء وائل الشربيني رئيس مركز ومدينة أجا، بمتابعة والإشراف على حملة لضبط الدراجات البخارية والمركبات المخالفة ومصادرة أجهزة التلوث السمعي ومكبرات الصوت، أسفرت عن ضبط 10دراجة بخارية، 14 طقم صوت، 33 جهاز بازوكا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الدقهليه محافظة حمله اجا

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