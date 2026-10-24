تأجيل محاكمة 27 متهما في قضية خلية أكتوبر الهيكلية لمرافعة النيابة

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 27 متهما، فى القضية رقم 1000 لسنة 2021 حصر أمن دولة المقيدة برقم 500 لسنة 2025 ثان أكتوبر ، ورقم 5 لسنة 2025 كلي أكتوبر المعروفة إعلاميا بـ خلية أكتوبر الهيكلية لجلسة 16 ديسمبر لمرافعة النيابة.

تفاصيل قضية خلية أكتوبر الهيكلية

وقال أمر الإحالة إنه خلال الفترة من عام 2014، وحتى 27 يونيو 2021، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة فى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من الثالث وحتى الأخير الانضمام لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين الأول والرابع والخامس والتاسع عشر والحادي والعشرون ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحاذوا ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

وفيما وجه للمتهمين الأول والرابع والخامس والثامن والتاسع عشر والحادي والعشرون حيازة أسلحة نارية.