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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

من الشارع إلى دار الرعاية.. تحرك أمني لإنقاذ فتاة ظهرت نائمة في طريق بالغردقة

الفتاة
الفتاة
رامي المهدي

مشهد إنساني مؤثر أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت فتاة نائمة بأحد شوارع منطقة القيادات بمدينة الغردقة في البحر الأحمر، لتتحرك الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة والعمل على توفير الرعاية اللازمة لها.

بدأت القصة مع تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق نوم الفتاة في الطريق العام، في مشهد أثار تساؤلات حول ظروفها المعيشية والأسباب التي دفعتها إلى المبيت في الشارع.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الفتاة وضبطها، وتبين أنها من القائمين على أعمال التسول واستجداء المارة.

وبمواجهتها، أفادت بعدم وجود محل إقامة ثابت لها، وأنها تضطر إلى المبيت في الطريق العام، وهو ما كشف جانبًا من الظروف الصعبة التي تعيشها.

ولم تتوقف الإجراءات عند كشف ملابسات الفيديو، إذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع الفتاة بأحد دور الرعاية، بهدف توفير الرعاية المناسبة لها.

وتحولت واقعة بدأت بمقطع فيديو متداول إلى تحرك رسمي للتعامل مع حالة فتاة بلا مأوى ثابت، في انتظار استكمال الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية لها.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله فتاة حال نومها بأحد الشوارع بمنطقة القيادات بالغردقة بالبحر الأحمر .

 وبالفحص أمكن تحديد وضبط الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو ( من القائمين على أعمال التسول وإستجداء المارة) ، وبمواجهتها قررت بعدم وجود محل إقامة ثابت لها وقيامهما بالمبيت بالطريق العام .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع المذكورة​ بأحد دور الرعاية.

البحر الأحمر الغردقة مدينة الغردقة الطريق العام الأجهزة الأمنية

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