378 فرصة عمل جديدة بالقليوبية.. رواتب تصل لـ13 ألف جنيه في 3 شركات كبرى

أعلنت محافظة القليوبية توفير 378 فرصة عمل جديدة داخل 3 شركات كبرى بالمحافظة، من خلال النشرة القومية للتشغيل التابعة لوزارة العمل، ضمن وظائف شهر أكتوبر الجاري، برواتب تتراوح بين 7 آلاف و13 ألف جنيه، مع تطبيق الحد الأدنى للأجور.



وكشفت مديرية العمل بالقليوبية، في بيان، أن توفير فرص العمل يأتي في إطار جهود الدولة لخلق وظائف جديدة للشباب، وتنفيذ برامج لتطوير المهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.



وأوضح البيان أن الوظائف المتاحة تأتي ضمن جهود مديرية العمل بالقليوبية لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، من خلال النشرة القومية للتشغيل، برواتب مجزية ومزايا للعاملين.



وأضافت المديرية أنه يمكن للراغبين في التقدم الاطلاع على النشرة القومية للتشغيل والتوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل، الكائن في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر، أو الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل.