صحة القليوبية: تطعيم 164870 طفلا فى اليوم الأول لحملة التطعيم ضد الحصبة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية تطعيم 164870 طفلًا وطفلة في اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، التي انطلقت أمس الأحد 25 أكتوبر 2026، حيث تم عقد الاجتماع التقييمي لمراجعة مؤشرات أداء اليوم الأول للحملة بمحافظة القليوبية، بحضور الدكتور هشام مجدي، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة، والدكتور إسحاق جميل، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور محمد صلاح كساب، وكيل المديرية، والدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، وبمشاركة مديري الإدارات الصحية ومسؤولي التسيير والمتابعة بالمديرية.



وتناول الاجتماع مراجعة البيانات الميدانية ومعدلات التنفيذ، وتقييم انتظام عمل فرق التطعيم، ورصد أبرز المعوقات التي واجهت اليوم الأول، وفي مقدمتها غياب بعض الأطفال عن المدارس المستهدفة، حيث وُجّه مديرو الإدارات الصحية إلى التنسيق الفوري مع مسؤولي إدارات التربية والتعليم لضمان حصر الأطفال المتغيبين والعمل على تغطيتهم بالتطعيم، بما يضمن عدم تفويت الفرصة على أي طفل مستحق.



كما شدد الاجتماع على تكثيف جهود التوعية الإعلامية والمجتمعية بأهمية الحملة، من خلال الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات، والاستعانة بمكبرات الصوت بالمساجد والكنائس، لتعريف المواطنين بأهمية التطعيم وتشجيع الأسر على الحرص على تطعيم أطفالهم، إلى جانب استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على انتظام العمل أو معدلات التغطية.



وتستهدف الحملة تطعيم 1,206,234 طفلًا وطفلة بمحافظة القليوبية، من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، من خلال 854 فرقة تطعيم تعمل بمختلف أنحاء المحافظة، وفقًا للخطة الموضوعة للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين وتحقيق أعلى معدلات التغطية التطعيمية الممكنة.



وأكدت المديرية أهمية المتابعة اليومية الدقيقة لمؤشرات الأداء، والتحقق من دقة البيانات، وتعزيز التنسيق بين الفرق الوقائية والإدارات الصحية والجهات المعنية، مع تكاتف جميع الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لضمان وصول خدمات التطعيم إلى كل طفل مستهدف، دعمًا لجهود الدولة في حماية صحة الأطفال والوقاية من الأمراض المعدية.



وتواصل مديرية الشئون الصحية بالقليوبية جهودها الميدانية والتوعوية لإنجاح الحملة وتحقيق مستهدفاتها، انطلاقًا من مسؤوليتها في تعزيز الصحة العامة وترسيخ ثقافة الوقاية، تحت شعار: «معًا نحو حماية أطفالنا.. وتطعيم كل طفل مستهدف.. والوصول إلى أعلى معدلات التغطية بمحافظة القليوبية».