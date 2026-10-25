تصوير فتيات في غرف تغيير الملابس.. الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص أمام أحد محال الملابس بالقليوبية، والإدعاء بقيام العاملين بالمحل بتصوير الفتيات بغرف تغيير الملابس.





بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 23 أكتوبر تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (سيدة "مصابة بجرح وكدمات متفرقة" ، وزوجها ، 3 من شقيقاتها ونجل إحداهن "لإثنين منهم معلومات جنائية") ، طرف ثان (مالكة محل ملابس "مصابة بجرح قطعى"، وعامل وعاملة بذات المحل – مقيمين بدائرة مركز شرطة قليوب) لخلافات بينهم حول رفض مالكة المحل إسترجاع السيدة من الطرف الأول لقطعة ملابس ، فقاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بسلاح أبيض وعصى خشبية وإحداث الإصابات المنوه عنها ، وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم.



أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة ، عدا إثنين من طرفى المشاجرة، وتم بإرشادهم ضبط (السلاح الأبيض والعصى الخشبية المستخدمين فى التعدى) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى ضبط المتهمين الهاربين.









