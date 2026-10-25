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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حملات أمنية مكبرة على الإشغالات أسفل محور عمرو بن العاص

الحملات الأمنية
الحملات الأمنية
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر الأهالى من إنتشار بعض قائدى السيارات والدراجات النارية ومركبات "التوك توك" المخالفة وكذا إنتشار بعض الإشغالات والمخالفات أسفل محور عمرو بن العاص بمنطقة المطبعة بالجيزة.

اضطلعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بتوجيه حملات مرورية ، وتم التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لإزالة كافة مخالفات الإشغالات المشار إليها.

 أسفرت الجهود عن ⁠ ضبط 217مخالفة متنوعة ، بالإضافة إلى التحفظ على ( 8 ) مركبات "توك توك" ، (12) دراجة نارية ، بالإضافة إلى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات المخالفة من ضمنهم (18) حالة سير عكس الإتجاه ، كما تم تركيب عدد (2) مطب صناعى "شائك" فى الإتجاهين لمنع سير المركبات عكس الإتجاه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية السيارات الدراجات النارية

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