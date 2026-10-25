بالأسماء .. إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على زراعي المنيا

أصيب 5 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق القاهرة - أسوان الزراعي، بالقرب من كوبري الحواصلية بمركز المنيا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على الطريق الزراعي، بالقرب من كوبري الحواصلية، ووجود عدد من المصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين إصابة محمد . م . م 29 عاما، ومصطفى . ع . ا 25 عاما، وموسى . خ 29 عاما، ومدحت . س . ز 35 عاما ، وبكري . م . ع 65 عاما ، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.